В Турции арестованы три подозреваемых в пособничестве смертнику в Анкаре

Турецкая полиция арестовала троих подозреваемых в пособничестве террористу-смертнику в Анкаре, в результате самоподрыва которого, в пятницу погиб турецкий сотрудник дипмиссии и посетительница визового отдела.

Смертником оказался член группировки DHKP-C Эджевит Шанлы.



Долгое время он проживал в Германии. Две недели назад исламист нелегальным путем прибыл в Стамбул и, дождавшись изготовления фальшивых документов, приехал в Анкару, передает РИА Новости. Останки террориста судебно-медицинское управление Турции выдало его семье.

"АН" писали, что левая террористическая группировка "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C) взяла на себя ответственность за взрыв в пятницу отдела виз в посольстве США в Анкаре. Кроме смертника, погиб охранник дипмиссии и тяжело ранена посетительница - все граждане Турции.