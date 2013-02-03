В США пролетом моста снесло второй этаж автобуса со школьниками: 36 пострадавших

В американском штате Массачусетс в воскресенье серьезно пострадали 36 человек в результате дорожной аварии в городе Бостоне с участием двухэтажного пассажирского междугороднего автобуса из Гарварда штата Пенсильвания.

В автобусе находились старшеклассники и сопровождавшие их взрослые. На данный момент удалось вытащить из разбитого автобуса всех пострадавших. Трое их них находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости.

Двухэтажный междугородний автобус, в котором находилось 42 человека, проезжая под одним из городских мостов, не рассчитанных на его габариты, частично снес себе второй этаж. Пожарным пришлось извлекать 30 человек из разбитого салона.