В Канаде прокурор потребовал 25 лет российскому шпиону-бессребренику. ВИДЕО

В Канаде завершились слушания по делу офицера ВМС Джеффри Делайла, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Прокурор требовал 25 лет тюрьмы. Сколько он получит станет известно через неделю, когда объявят приговор.

Офицер ВМС Канады якобы продавал России военные секреты за копейки из-за того, что его разлюбила жена.

Шпионил он почти четыре года, с 2007-го по 2011-й. А затем его поймали. Предъявили обвинения – и сразу же получили признательные показания.

Делайл рассказывает, что после того, как узнал, что жена ему изменяет, сам пришел в посольство России в Оттаве, размахивая своим удостоверением офицера ВМС и громко произнося: "Дайте мне кого-нибудь из ГРУ". В посольстве эту информацию не подтверждают.

Журналисты отыскали жену Делайла. Скромная, тихая женщина, которая признала – да, измена была, потому что муж годами сидел за компьютером и играл в игры, а про нее как будто и забыл.

Доступом к секретным данным он действительно обладал и, как заявляют канадские следователи, за четыре года получил за свои "услуги" $72 тысячи долларов. Канадцев возмутило особенно, что Делайл не просто продал Родину продал ее по дешевке.



Впрочем, как сообщается, секреты были не столько канадские, сколько американские и британские – союзников по НАТО. Кстати, о том, что Делайл может быть шпионом, канадцам намекнуло именно ФБР.

ВИДЕО "Вести".