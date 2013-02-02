Мэр Львова хочет «растворения» Украины в Европе

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ осуждает проявления сепаратизма в регионе и считает, что Украину надо «даже не сшивать, а сплавлять».



Как сообщает «Украинская правда», в интервью на вопрос об отношении к галицкому сепаратизму САДОВЫЙ ответил: «На то, чтобы Украина состоялась как государство, были потрачены огромные усилия. В прошлом веке неестественной смертью умер каждый второй украинец и каждая четвертая украинка. Когда осознаешь масштаб жертв, говорить о сепаратизме, по меньшей мере, некорректно».

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