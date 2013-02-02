Куда движется Украина: в ОДКБ или в НАТО?

В Украине все взгляды направлены на НАТО, поэтому мало кто знает о преимуществах членства в ОДКБ.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай БОРДЮЖА, пишет «Украинская правда».

«У нас есть информационный центр ОДКБ (в Киеве), но я не скажу, что он активно работает. В Украине плохо понимают, что такое ОДКБ и чем оно занимается, но для этого нужна информация. В Украине больше информации о НАТО, чем о каких-то других структурах, и переломить ситуацию нам пока не удается, и, откровенно говоря, у нас нет реальных возможностей как у НАТО, в том числе финансовых», - сказал он.

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