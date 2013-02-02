Сурок предсказал, что американцам стоит ждать потепления через шесть недель

Сурок Фил из штата Пенсильвания сегодня, 2 февраля, предсказал, что американцам стоит ждать потепления уже через шесть недель, так как весна будет ранней, посмотреть на "предсказание" приезжают тысячи американцев.

2 февраля, согласно традиции, привезенной в США иммигрантами из Германии, в День сурка спящего грызуна извлекают из норы, и, хотя замечено, что прогнозы Фила редко сбываются, американцы ждут его выхода с нетерпением.