Во Франции разрешили геям вступать в брак и усыновлять детей

Отныне во Франции брак трактуется как соглашение между двумя людьми, а не мужчиной и женщиной, в субботу Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции утвердило первую статью соответствующего закона.

Эта инициатива - предвыборное обещание президента Франсуа Олланда, закон уже вызвал бурные споры среди французов, на улицах Парижа митинговали тысячи сторонников и противников этой законодательной инициативы.