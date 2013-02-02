В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4, 2 февраля подземные толчки отчетливо ощущались в 11 префектурах страны, эпицентр находился на севере в Хоккайдо, очаг залегал на глубине 120 километров.

СМИ Японии пока не сообщают данных о погибших или пострадавших в результате стихии.