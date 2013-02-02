За списывание отстранены от учебы около 60 студентов Гарварда, решение об отстранении студентов от учебы приняло руководство Гарвардского университета, экзамен, где произошло "массовое списывание", имел место около года назад.

Экзамен по предмету "Введение в работу Конгресса" вызвал затруднения у студентов, а схожесть большинства ответов заметил помощник преподавателя. Разбирательство длилось 10 месяцев и коснулось 125 студентов.