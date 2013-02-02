23 февраля 2013г. директор Секретной службы США Марк Салливан покидает свой пост, в отставку госслужащий подал после 30 лет службы, точные причины отставки Салливана американские СМИ не называют.

СМИ США уточняют, что секретная служба подчиняется Министерству внутренней безопасности США, в задачи ведомства входит непосредственная охрана президента и его семьи, вице-президента, их родственников и других чиновников.