Генсек НАТО: У нас готовы все необходимые планы для защиты и обороны союзников

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в пятницу находился с визитом в Литве. Он обсудил с президентом Литвы Далей Грибаускайте действие планов НАТО по обороне Балтийских стран, a также другие важные вопросы безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Балтийские страны считают НАТО реальной защитой, подчеркнула президент Литвы. Осенью в Балтийских странах и Польше пройдут учения сил быстрого реагирования НАТО «Steadfast Jazz», в ходе которых впервые предстоит проверить, как на практике работают сценарии коллективной обороны.

«На саммите НАТО в Чикаго мы добились утверждения реальных планов по обороне, и в этом году мы проверим, как они работают на практике. Для Литвы, Латвии и Эстонии, имеющих печальный исторический опыт, очень важно, что наконец появился конкретный сценарий действий Альянса по защите наших стран и людей в случае возникновения угрозы», - сказала глава Литвы.

Генсек НАТО подчеркнул, что предстоящие учения НАТО «Steadfast Jazz» не направлены против третьих стран и, в частности, никак не связаны с планирующимися примерно в это же время российско-белорусскими военными учениями «Запад 2013».

«Мы не считаем Россию угрозой для НАТО и НАТО не представляет угрозы для России, но, разумеется, у нас готовы все необходимые планы для защиты и обороны союзников НАТО. Что касается учений, то главное - демонстрировать полную прозрачность», - пояснил генсек НАТО журналистам.

Андерс Фог Расмуссен призвал Литву выполнить свои обязательства по увеличению части ВВП, приходящейся на оборону страны. Генсек НАТО подтвердил в свою очередь обязательства НАТО по охране воздушеого пространства стран Балтии «в течение 24 часов в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году», добавив, что в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии уже участвовали 14 членов Альянса.