Для узаконивания брака гомосексуалам французский парламент отказался от выходных

Национальное Собрание Франции продолжило в выходные дни свою работу.Столь редкостное явление вызвано намерением уже на следующей неделе завершить обсуждение одного из самых спорных французских законопроектов, разрешающих однополые браки и усыновление этими парами детей.

К предложенному тексту было внесено более 5000 поправок. На текущий же момент депутаты смогли определиться только по первой статье закона, дающей толкование самой такой паре брачующихся.

Работа парламента будет происходить в окружении манифестующих. Противники законопроекта, объединяющие представителей «Союза за народное движение», духовенство католической церкви и поддерживающих их организаций, Национальный фронт и др. призвали провести в субботу манифестации во всех департаментах Франции.

Как известно, предыдущая манифестация, проведенная 13 января объединила в своих рядах от 340 000, согласно данным полиции, до 1 000000 протестующих, согласно данным организаторов.