Индия на шаг ближе к тому, чтобы узаконить смертную казнь за изнасилование

Индийское правительство одобрило изменения в уголовный кодекс страны, связанные с ужесточением наказания за совершение изнасилования и которые предполагают смертную казнь в тех случаях, когда жертва изнасилования погибнет или останется инвалидом.

Правительство также рекомендовало увеличить срок тюремного заключения для виновных в изнасиловании с 10 до 20 лет. Как сообщает Times, судьбу этих поправок должен решить президент страны Пранаб Мукерджи.

В середине декабря 2012 года 23-летняя девушка подверглась жестокому групповому изнасилованию в Дели. Она была доставлена в одну из больниц города в критическом состоянии, позднее ее перевезли в специализированную клинику в Сингапур, где она скончалась через две недели. Слушания по ее делу в настоящее время проходят в Дели, под обвинением находятся пятеро человек.

Этот трагический инцидент вызвал массовые акции протеста по всей стране с требованием казнить насильников жертвы, ужесточить наказание за изнасилование, и обвинениями в адрес полиции, из-за бездействия которых Дели и другие индийские города лидируют по количеству изнасилований в мире.