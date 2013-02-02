Латвийские Золушки заключают фиктивные браки за рубежом в надежде на счастье

Вступление Латвии в Евросоюз в 2004 году сделало возможным новый вид заработка – заключение фиктивных браков. Для иностранцев брак с латвийскими гражданами или негражданами стал способом попасть в Европу.

Ирландское издание «Irish Examiner» опубликовало в пятницу статью под заголовком «400 человек в год завозят в страну для фиктивных браков». Для латвийских торговцев людьми – а именно так можно назвать поставщиков девушек для заключения фиктивных браков с иностранцами, Ирландия стала одним из главных пунктов назначения, говорится в статье.

В большинстве европейских стран фиктивные браки запрещены законом. Однако в Ирландии законодательство не предусматривает наказание за фиктивные браки. Только в прошлом году в Ирландии были заключены 108 браков между латвийцами и гражданами третьих стран. Чаще всего, с выходцами из Азии: в частности, 56 браков заключены с гражданами Пакистана, 16 - с гражданами Бангладеш, и еще 15 - с гражданами Индии.

Два года назад латвийские власти обращались к ирландским властям с просьбой принять меры, чтобы остановить эту «брачную практику». В самой Латвии действует закон, по которому за торговлю людьми предусмотрено тюремное заключение на срок до трех лет.

Жертвами фиктивных браков оказываются чаще всего девушки из необеспеченных семей. Зачастую они неспособны оценить ситуацию и принять верное решение. Приглашение вступить в фиктивный брак они считают возможностью вырваться из нищеты.

Однако, «чаще всего фиктивные невесты не зарабатывают ничего, деньги достаются организаторам и вербовщикам», - говорит министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. Во многих случаях девушки становятся жертвами не только обмана, но и физического насилия.

«Irish Examiner» пишет, что по данным, опубликованным в прошлом году Департаментом юстиции, до конца сентября 2011 года насчитывалось 553 заявки на жительство в Ирландии от лиц, не являющихся гражданами ЕС, треть из них – супруги латвийских и литовских граждан.

Группа по надзору за контрабандой людей Совета Европы (GRETA) призывает Ирландию немедленно внести в законодательство поправки, которые определяли бы фиктивные браки как одну из форм торговли людьми, что даст полиции полномочия на вмешательство.