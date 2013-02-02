Создатель Обеликса: Если я был на 20 лет моложе, я поступил бы, как Депардье

Жерар Депардье имел полное право отказаться от французского гражданства и покинуть Францию, заявил автор популярных комиксов про галлов «Астерикс и Обеликс» Альберто Удерзо.

«Когда мы разговаривали в последний раз, я прямо ему сказал, что его право – уехать из страны, и, если бы я был на 20 лет моложе, скорее всего я поступил бы также», - цитирует 85-летнего писателя France 24.

63-летний актер, игравший Обеликса в нескольких экранизациях комиксов Удерзо, в декабре 2012 года пригрозил, что он уедет из страны в Бельгию из-за высоких налогов. После того, как премьер-министр Франции Жан-Жак Эро назвал его поступок «жалким», Депардье объявил о том, что он отказывается от французского гражданства, и практически незамедлительно, в начале 2013 года, получил российское гражданство на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Также участвовавший в съемках «Астерикса и Обеликса» (в роли галла Астерикса) актер Кристиан Клавье в октябре 2012 года переехал из Франции в Лондон. Правда, как рассказал агент Клавье, его переезд был связан в большей степени с дружбой актера с предыдущим президентом Франции Николя Саркози, а не с повышением налогов в стране. В январе Times писали, что Саркози также планирует переезд в Лондон и создание своего инвестиционного фонда в Великобритании.