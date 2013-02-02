Президент Франции Олланд прибыл в Мали

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в субботу с кратковременным визитомв Мали. Поездка французского лидера происходит через три недели после начала французской военной операции против вооруженных исламистских группировок на севере страны, сообщает агентство Франс-пресс.

Его сопровождают трое министров - Лоран Фабиус (иностранных дел), Жан-Ив Ле Дриана (обороны) и Паскаль Канфен (развития). Франсуа Олланд был радушно принят исполняющим обязанности президента Мали Дионкунда Траоре. Далее он должен отправиться в города Тимбукту и Бамако.

В Тимбукту главы двух государств встретятся с французскими и малийских вооруженными силами, а также посетят институт, в котором хранятся десятки тысяч ценных манускриптов, часть из которых пострадали в результате действий исламистских боевиков.

После Тимбукту Олланд и Траоре отправятся в Бамако где состоится деловой обед, после которого Президент Франции вернется в Париж.

Предполагается что в Мали, Франсуа Олланд обратится с призывом к африканским странам поддержать действия Франции, а также с призывом к политическому диалогу и национальному примирению в Мали.

Французский президент, который надеется извлечь выгоду из военных успехов французских вооруженных сил, обеспечивших его триумфальный прием в Мали, также может объявить о досрочном выводе французских войск, численностью более 3500 солдат.

Французская интервенция начались 11 января, на следующий день после выступления на юге Мали вооруженной исламистской группы, связанной с Аль-Каидой, которые в течение десяти месяцев заняли северную часть страны.