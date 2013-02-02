Руководитель секретной службы США подал в отставку

Глава секретной службы США Марк Салливан объявил, что покидает свой пост, причина - скандал с сотрудниками президентской охраны, которые во время визита Обамы в Колумбию отправились в публичный дом.

Свою карьеру в Секретной службе Марк Салливан начал в 1983 году, а в 2006 он был избран главой ведомства, главной целью которого является охрана высших чиновников и их семей, иностранных дипломатов, а также борьба с подделкой денег и ценных бумаг, сообщает vz.ru. Сам Барак Обама не раз хвалил Салливана за его «самоотверженность и преданность работе».



Напомним, как ранее писали «АН», в Колумбии около десятка сотрудников секретной службы США, направленных в командировку в Картахену для обеспечение безопасности президента Барака Обамы во время Всеамериканского саммита, попались на проститутках.



