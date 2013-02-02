Президент Франции прибыл в Мали, чтобы поддержать своих солдат

Президент Франции Франсуа Олланд прилетел в Мали, чтобы поддержать своих соотечественников, которые вместе с правительственными войсками сражаются с исламистами, сообщает Reuters.

Самолет Президента, которого сопровождают министры обороны, иностранных дел и развития, приземлился в городе Севарэ в центральной части Мали — оттуда делегация отправилась в Тимбукту, древний торговый город, который объединенные франко-малийские войска отбили у экстремистов в прошлое воскресенье.



Предполагается, что в столице африканской республики Бамако Олланд встретится с исполняющим обязанности главы государства Дионкундой Траоре.



В настоящее время французские силы обеспечивают охрану Кидаля — последнего крупного города, который был оккупирован исламистами.



