Президент Франции прибыл в Мали, чтобы поддержать своих солдат
2 февраля 2013, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Франции Франсуа Олланд прилетел в Мали, чтобы поддержать своих соотечественников, которые вместе с правительственными войсками сражаются с исламистами, сообщает Reuters.
Самолет Президента, которого сопровождают министры обороны, иностранных дел и развития, приземлился в городе Севарэ в центральной части Мали — оттуда делегация отправилась в Тимбукту, древний торговый город, который объединенные франко-малийские войска отбили у экстремистов в прошлое воскресенье.
Предполагается, что в столице африканской республики Бамако Олланд встретится с исполняющим обязанности главы государства Дионкундой Траоре.
В настоящее время французские силы обеспечивают охрану Кидаля — последнего крупного города, который был оккупирован исламистами.