КНДР обвинила США в двойных стандартах и наглости. Представитель МИД Северной Кореи заявил, что Соединенные Штаты отвергли право КНДР на запуск спутника без каких-либо правомерных причин, но в то же время ранее «слепо потворствовали запуску спутника своего прислужника — Южной Кореи».

«Это является вершиной двойных стандартов и наглости», — подчеркнул представитель северокорейского внешнеполитического ведомства.

Представитель КНДР отметил, что «в прошлом году, когда были перепробованы все возможные меры для подавления КНДР. По его словам, «США разрешило марионеточной Южной Корее значительно увеличить дальность их ракет в нарушение режима ракетного нераспространения, который они же сами и создали», передает РИА Новости.

«Американский образ мышления, американские стандарты могут работать на другие страны, но никогда не сработают на КНДР.

Армия и люди КНДР начали решительную борьбу для защиты суверенитета и достоинства страны. Бесстыдные двойные стандарты США и бесцеремонные враждебные действия должны быть встречены жестким ответным ударом КНДР», — говорится в сообщении.

Напомним, Совет безопасности ООН 22 января принял резолюцию с осуждением осуществленного 12 декабря 2012 года запуска в КНДР ракеты со спутником, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Запуск южнокорейской ракеты KSLV-1 с исследовательским спутником состоялся 30 января с космического центра Наро. Ракета стартовала с космического центра Наро, расположенного в 485 километрах к югу от Сеула.

Запустить ракету KSLV-1 удалось с третьей попытки. Разработка ракеты KSLV-1, также известной как Naro-1, была начата в 2002 году.