На утилизацию украинских мин НАТО выделило 22 млн евро

В помещении Офиса связи НАТО на Украине, который расположен в Киеве, состоялось подписание трехстороннего контракта по утилизации 3 млн противопехотных мин типа ПФМ-1(1С). Альянс выделяет на это порядка 22 млн евро.

Альянс выделяет на это порядка 22 млн евро.

Контракт заключен между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) и государственным предприятием «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод». Как сообщили в Департаменте прессы и информации Минобороны, мероприятие проводилось в рамках выполнения проекта Трастового фонда НАТО по уничтожению легких вооружений, стрелкового оружия, обычных видов боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) на Украине.



В церемонии приняли участие замминистра обороны Украины Артуро Бабенко, генеральный директор госпредприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман, руководитель Проекта НСПА в Украине Василий Литвинчук, представители Посольства США в Украине.



