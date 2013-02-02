Хиллари Клинтон официально передала полномочия (ВИДЕО)

Хиллари Клинтон официально завершила карьеру госсекретаря США. Она передала полномочия Джону Керри, затем вышла из здания Госдепа и попрощалась с уже бывшими коллегами.

В своем прощальном обращении к сотрудникам внешнеполитического ведомства она выразила признательность за совместную работу. В свою очередь во время речи Клинтон ее бывшие подчиненные держали в руках большой плакат с надписью «Спасибо».



Внешнеполитическое ведомство Клинтон возглавляла последние четыре года. Незадолго до последних президентских выборов она заявила, что независимо от того, кто победит, завершит карьеру в 2013 году.

Ранее «АН» сообщали: Хиллари Клинтон, покидающая в пятницу пост госсекретаря США, ответила на вопросы международной аудитории в формате «глобального интервью» и выступила с резкой критикой России.

