Представители Twitter: похищены данные 250 тысяч пользователей

Киберпреступники атаковали вчера серверы микроблогов Twitter и похитили имена, пароли и адреса электронной почты около 250 тысяч пользователей соцсети, заявили представители Twitter.

"Атака была работой отнюдь не любителей, и мы не думаем, что это был единичный случай", — написал в своем микроблоге директор по информационной безопасности Twitter Боб Лорд. По его мнению, кибератака на сервис может быть связана с недавними взломами серверов некоторых американских технологических компаний и СМИ.

Руководство Twitter порекомендовало всем пользователям сервиса незамедлительно поменять свои пароли в качестве меры предосторожности, сообщает ria.ru.



