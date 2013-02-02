Олланд против суррогатного материнства
2 февраля 2013, 01:37 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова, Париж ]
Президент Франции Франсуа Олланд нарушил сегодня молчание, высказавшись по поводу набирающего обороты скандала вокруг документа, успевшего получить наименование «циркуляр Тобира» и касающегося перспектив «суррогатного материнства» во Франции.
Накануне согласно проведенным опросам группы BVA, сделанной для одного из французских телевизионных каналов, 6 из 10 французов высказались против суррогатного материнства.
Франсуа Олланд заявил, что текст циркуляра министра юстиции ни в коем случае не «признание суррогатного материнства», в отношении которого он настроен «решительно против».
Об этом глава государства сообщил в письме направленном на имя одного из президентов групп «Союза за народное движение» (UMP) в Национальном Собрании Кристиана Жакоба и обнародованном сегодня.
Выявленный во вторник газетой «Фигаро» «циркуляр Тобира» устанавливает «право» запрашивать французское гражданство для детей, родившихся за границей от французов.
Впрочем, подобная процедура существовала и ранее, однако сейчас благодаря новому документу ей будет придано значительное ускорение. Многими наблюдателями данное решение воспринимается как сигнал к последующим действиям после принятия закона, дающего право усыновления парам одного пола, вероятность которого, несмотря на множественные протестные акции в стране, более чем велика.