Олланд против суррогатного материнства

Президент Франции Франсуа Олланд нарушил сегодня молчание, высказавшись по поводу набирающего обороты скандала вокруг документа, успевшего получить наименование «циркуляр Тобира» и касающегося перспектив «суррогатного материнства» во Франции.

Накануне согласно проведенным опросам группы BVA, сделанной для одного из французских телевизионных каналов, 6 из 10 французов высказались против суррогатного материнства.

Франсуа Олланд заявил, что текст циркуляра министра юстиции ни в коем случае не «признание суррогатного материнства», в отношении которого он настроен «решительно против».

Об этом глава государства сообщил в письме направленном на имя одного из президентов групп «Союза за народное движение» (UMP) в Национальном Собрании Кристиана Жакоба и обнародованном сегодня.

Выявленный во вторник газетой «Фигаро» «циркуляр Тобира» устанавливает «право» запрашивать французское гражданство для детей, родившихся за границей от французов.

Впрочем, подобная процедура существовала и ранее, однако сейчас благодаря новому документу ей будет придано значительное ускорение. Многими наблюдателями данное решение воспринимается как сигнал к последующим действиям после принятия закона, дающего право усыновления парам одного пола, вероятность которого, несмотря на множественные протестные акции в стране, более чем велика.