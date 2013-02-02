Польская пара прожила в браке дольше всех в Европе

Игнатий (104 года) и Стефания Стасяк (101 год) из польского города Александров Лодьзки празднуют 82-ю годовщину свадьбы. Как сообщает Thenews.pl, супруги связали себя узами брака в 1931 году. Официально, это самый длинный брак в Европе за последние сто лет.

По словам окружающих, их брачная жизнь за все эти годы была очень гармоничной. Правда, как призналась сама Стефания, конечно, не обходилось без небольших разногласий.

«Но мы всегда быстро разрешали их», - подчеркнула Стефания.