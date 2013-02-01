В Нью-Йорке в результате коммунальной аварии в Манхэттене затоплено метро

В Нью-Йорке из-за прорыва водопровода вечером пятницы частично прервано движение по трем "веткам" метро. Сейчас завершается эвакуация людей со станций и из вагонов поездов. Частично не работают линии N, R и Q.

Прорыв водопровода произошел на Пятой авеню Манхэттена. Вода затопила проезжую часть и тоннели подземки. В районе аварии образовались многочисленные заторы, передает РИА Новости. На месте происшествия уже работают коммунальные службы и пожарные.