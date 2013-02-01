Премьер Ливии уверяет, что обеспечит в стране безопасность за несколько недель

Премьер-министр Ливии Али Зейдан и министр внутренних дел Ашур Шувайль провели в Триполи пресс-конференцию, посвященную проблемам безопасности. Зейдан пообещал, что в стране все будет "в порядке" через несколько недель.

Об этом со ссылкой на ливийскую газету "Libya Herald", сообщает пресс-служба Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии.

Корреспондентов интересовало, как подобный оптимизм соотносится с кризисами в Алжире и Мали и местными событиями последней недели: взрывами полицейских участков в Бенгази, убийством члена городского совета Мисураты и терактом в Триполи в здании Миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL).

Напомним, взрыв самодельного устройства в здании миссии произошел 29 января, когда, как писали "АН" спецпредставитель ООН по Ливии Тарек Митри выступал с докладом перед членами СБ ООН, призывая "не впадать в панику" и говоря о "небольшом прогрессе" в укреплении безопасности в Ливии.

Глава МВД Ливии Ашур Шувайль на пятничной пресс-конференции сообщил, что он обсуждал в ООН теракт в здании миссии, и там "были довольны нашим ответом".

Премьер Зейдан, не уточняя, заявил: "Они не хотят порядка". Он также сообщил, что в Триполи, Бенгази и Себхе будут установлены камеры видеонаблюдения: это позволит властям "контролировать ситуацию в области безопасности из Триполи".

Отвечая на вопрос журналиста, не приведет ли "отсутствие безопасности" к уходу из Ливии иностранных компаний, премьер-министр Зейдан заявил, что говорить об "отсутствии безопасности неправильно":

"Если бы не было безопасности, мы не находились бы здесь сейчас. Я хочу заверить вас, что в течение нескольких недель с безопасностью все станет хорошо, и компании вернутся ", - выразил свое убеждение Зейдан.