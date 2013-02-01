В Армении ищут стрелка, ранившего кандидата в президенты страны
1 февраля 2013, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Армении совершено покушение на кандидата в президенты страны, председателя партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйра Айрикяна. Политика пытались убить в центре Еревана накануне поздно вечером.
Айрикян высказался против переноса дня выборов в Армении. Он дал блиц-интервью после перенесенной сегодня в полдень операции по извлечению пули из раны и заявил, что чувствует себя хорошо и не желает переноса даты предстоящих 18 февраля президентских выборов.
В пятницу Демократическая партия Армении выступила с заявлением в связи с покушением на кандидата в президенты Армении, лидера ОНС.
"Только враг армянского народа и армянской государственности мог организовать и осуществить столь низкий и провокационный поступок", - говорится в заявлении партии передает армянский новостной портал aysor.am. Кроме осуждения покушения, ДПА также выразила надежду, что это преступление не останется безнаказанным.