Двое погибли в результате теракта в посольстве США в Анкаре. ВИДЕО

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в пятницу у комплекса зданий американского посольства в столице Турции Анкаре. Один из них - это турецкий сотрудник дипмиссии, второй - смертник, устроивший самоподрыв у одного из входов в посольство.

"АН" писали, что ранее сообщалось, что жертв удалось избежать. Боковой вход в посольство сильно поврежден взрывом, а над зданием поднимается дым. Множество обломков взрывной волной разбросало по улице, некоторые попали в проходивших мимо пешеходов. Посольство США находится в районе, где приняты повышенные меры безопасности. Неподалеку находятся дипмиссии Германии и Франции.

По данным местных СМИ, уже началась работа с кадрами, заснятыми на камеры наблюдения, специалисты обнаружили на них двух человек, которые могут быть причастны к взрыву.

Пока что никто не взял на себя ответственность за этот теракт. Но в городах Турции то и дело происходят взрывы, за которыми, как считает местная полиция, стоят курдские боевики. Как правило, они направлены против турецких властей или представительств западных государств.

Американское консульство в Стамбуле предупредило своих граждан не посещать Турцию до особого распоряжения.