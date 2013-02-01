Евросоюз вводит электронную карту специалиста

Евросоюз озаботился проблемой трудоустройства специалистов, меняющих место жительства. Для того чтобы при переезде в другую страну специалисту не требовалось проходить процедуру «признания соответствия», т.е. подтверждать свою квалификацию, будут введены специальные «электронные карты специалиста», действительные на всей территории ЕС.

Правда, будет это не очень скоро: предстоит утвердить так называемую «электронную карту специалиста» законодательно на европейском и национальных уровнях. Предполагается, что инициатива по включению каждой специальности в реестр автоматически признаваемых Евросоюзом профессий будет исходить от профсоюзов.

Это означает, что вначале профессионалы в какой-либо отрасли должны принять решение о желании ввести электронную карту специалиста. Затем предстоит получить на это согласие не менее трети стран-членов ЕС. Все это, по оценке представителя комитета Европарламента по внутреннему рынку Гедиминаса Вилкаса, займет не менее 2-3 лет.

Плюсом нововедения станет также возможность получать информацию о работниках, по какой-либо причине лишенных лицензии в своей стране, и пытающихся трудоустоиться, скрыв этот факт. Это, главным образом, касается медицинских работников.

На сегодня в Европейском союзе существует возможность автоматического трудоустройства по 7 профессиям: врач общей практики, стоматолог, фармацевт, акушерка, медсестра общего профиля, ветеринарный врач и архитектор, поскольку в рамках ЕС действуют согласованные требования в отношении продолжительности и содержания учебных прлограмм.