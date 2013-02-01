Глава МИД Нидерландов призвал Госдуму не принимать «антигеевский» закон

Госдума не должна принимать закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, заявил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.

«Дискриминация геев неприемлема. Россия должна выполнять свои международные обязательства, в том числе по вопросу прав человека. Я обращаюсь к российскому парламенту с требованием не принимать этот закон», - цитирует Тиммерманса De Telegraaf.

Госдума на прошлой неделе в первом чтении рассмотрела закон против пропаганды гомосексуализма в России.

Тиммерманс в конце февраля должен посетить с официальным визитом Москву и, скорее всего, поднимет этот вопрос на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.