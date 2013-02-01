Франция: вслед за свадьбами гомосексуалов суррогатное материнство

В рамках обсуждения скандального законопроекта, разрешающего не только брак, но и усыновление детей парам одного пола, во Франции разгарается новый скандал. Он касается поцедуры получения французского гражданства детей рожденных за пределами Франции от суррогратных матерей.

Накануне небезызвестная в стране фемминистская Ассоциация « Ni pute ni soumises» («Ни пют ни суми» - «Ни шлюхи ни покорные»), выступила против инициативы министра юстиции Франции Кристин Тобира по упрощению данной процедуры. О чем, как обещала министр, в ближайшее время должен быть опубликован соответствующий документ.

Сегодня же депутат Национального Собрания Франции Эрве Маритон обвинил трех министров действующего кабинета в поддержке данной инициативы, подчеркнув, что буквально накануне французское правительство уверяло о том, что оно категорически против практики суррогатного материнства.

Назвав среди членов кабинета, поддерживающих инициативу, пресс-секретаря Наджад Белкасем, отвечающего за связи с парламентом Алена Видаля и за культуру - Орели Филипетти, депутат попросил уточнить какая же часть правительства, четверть или возможно половина поддерживает данную практику.