Под Парижем ограбили школу среди бела дня

Как сообщают центальные издания Франции со ссылкой на источник в полиции, на прошлой неделе одна из начальных школ дапертамента Сен Сан Дени под Парижем была ограблена вооруженными преступниками, укравшими 200 евро из школьной кассы.

Действие развернулось «в разгар дня» в школе имени Поля Элюар города Бобиньи, - уточняет источник близкий к следствию. «Двое преступников вооруженные и одетые в маски проникли в школу около 16.00 и войдя в кабинет директора потребовали им отдать содержание сейфа». После чего преступники скрылись, унеся с собой 200 евро, предназначенные на оплату детских внеклассных мероприятий.

«Я была в шоке, как и все родители», - рассказывает мать одного из учеников, на которую ссылается Агентсво Франс-пресс. «Мы были удивдены как просто эти люди могли войти в школу. В это время все ученики еще были в школе и это могло плохо закончиться.»

«Такого еще никода не было. Неонятно почему эти люди пришли искать деньги в школе.»,- со своей стороны добавляет мэр города Катрин Пейж - Мы надеемся что преступников быстро найдут и задержат».