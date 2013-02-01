Смерть в прямом эфире: спортсмен-экстремал погиб на соревнованиях. ВИДЕО

Печальный список в 18-летней истории экстремальных Игр погибших спортсменов открыла накануне смерть 25-летнего четырехкратного призера Всемирных зимних экстремальных Игр Кейлеба Мура. Он умер в госпитале после травм, полученных на соревновании в Колорадо.

Во время соревнований 24 января Мур неудачно выполнил трюк на снегоходе – он пытался исполнить сальто, однако не до конца выполнил переворот, и снегоход весом в два центнера упал на спортсмена, передает РБК.

Мур все-таки смог подняться на ноги и даже самостоятельно дошел до вертолета скорой помощи. В госпитале врачи диагностировали сотрясение мозга и кровоизлияние в районе сердца.

Мур провел неделю в госпитале, его состояние ухудшилось, и врачи ничего не смогли сделать. Ему должны были сделать операцию на сердце, однако он до нее не дожил.

"Он прожил очень полную и насыщенную жизнь. Он был само вдохновение", - сказала пресс-секретарь спортсмена Челси Лоусон.

Мур выиграл четыре медали на Всемирных зимних экстремальных Играх, и в том числе бронзу в прошлом сезоне – на тех Играх его младший брат Колтен завоевал "золото".