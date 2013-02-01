В Норвегии расследуют жалобу Андерса Брейвика на пытки

В Норвегии террорист Андерс Брейвик жалуется на пытки, осужденный направил жалобу в отношении министра юстиции Норвегии и начальника тюрьмы, обстоятельства, на которые ссылается Брейвик, подлежат расследованию.

Администрация тюрьмы, как считает Брейвик, оказывает на него давление, чтобы довести его до самоубийства. Брейвик жалуется на полную изоляцию (в течение полутора лет), на регулярные процедуры личного досмотра и отсутствие возможности дышать свежим воздухом.

АН напоминают, что Андерс Брейвик признан виновным в убийстве 77 человек.