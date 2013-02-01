В Армении могут отсрочить выборы президента

В ночь на 1 февраля в центре Еревана произошло покушение на кандидата на пост главы Армении Паруйра Айрикяна, злоумышленник стрелял в политика сзади из револьвера, когда Паруйр Айрикян выходил из машины.

По факту покушения на Айрикяна возбуждено уголовное дело, политик ранен в грудь, мужчину готовят к операции.

По мнению политологов, из-за инцидента дату выборов президента Армении могут изменить.