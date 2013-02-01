В Мехико при взрыве небоскрёба погибли не менее 25 человек (ВИДЕО)

В Мехико при взрыве небоскрёба погибли не менее 25 человек, взрыв произошел в 54-этажном здании государственной нефтегазовой компании Pemex, высотка полностью обесточена, идет спасательная операция.

По последним данным СМИ Мексики, погибли, как минимум 25 человек, а внутри здания могут находиться еще около 30 человек.

Причины взрыва выясняются.