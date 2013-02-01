Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встревожен информацией об авиаударах Израиля по Сирии, информация об авианалете, в результате которых погибли два и ранены пять человек, появилась в СМИ накануне.

Пан Ги Мун в заявлении, распространенном ООН, призвал стороны конфликта "предотвратить эскалацию напряженности и строго соблюдать международное право".

АН отмечают, что в заявлении ООН уточняется, что организация "не может получить независимое подтверждение".