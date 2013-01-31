Сегодня Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил Закон о введении евро

Сегодня Сейм Латвии в окончательном чтении большинством голосов утвердил Закон о введении евро. Несмотря на предварительные дебаты в обществе, полного единогласия парламентарии не достигли. За принятие закона проголосовало 52 депутата, против – 40. Двое депутатов воздержались.

Перед голосованием премьер-министр Валдис Домбровскис обратился к парламентариям с призывом поддержать законопроект и «принять ответственное решение, подтверждая стабильность и зрелость экономической и внешней политики Латвии».

Закон устанавливает целевую дату перехода на евро – 1 января 2014 года. Закон о введении евро определяет общие принципы введения единой валюты Европейского союза в Латвии.

Закон также предусматривает ряд мер, которые должны быть приняты в отношении обмена валюты, а также порядок перевода на евро бухгалтерского учета.

Определено, что в течение 2-х недель со дня введения евро возможно использование и латов, и евро, но сдача с платежей в латах будет выдаваться в евро. Цены на товары и услуги должны быть указаны в латах и евро в течение трех месяцев до даты введения евро и шести месяцев после введения.

В банкоматах со дня введения евро латы выдаваться не будут.

Чтобы не было юридических проблем, определено, что в договорах и других правовых документах все содержащиеся в них ссылки на латы автоматически будут считаться ссылками на евро. Это позволит жителям избежать перезаключения кредитных и других договоров.

Обмен латов на евро будет производиться кредитными организациями в течение 6 месяцев после введения евро. Банк Латвии будет менять латы бессрочно и без ограничений по количеству. Активы в латах на счетах в банках будут пересчитаны в евро автоматически.

Пока депутаты заседали, у здания Сейма проходил пикет антиглобалистов, требующих отклонить законопроект. Протестующие пикетировали с лозунгами на плакатах: «Последнее слово — народу!», «Чем больше протестуем, тем лучше живем!».