Совершивший самоубийство режиссер Тони Скотт должен $1 млн актерскому агентству

Актерское и спортивное агентство CAA в Лос-Анджелесе потребовало 10% от премиальных погибшего в августе режиссера Тони Скотта за услуги, предоставленные ему во время съемок его нескольких фильмов, сообщает Hollywood Deadline.

Речь идет о четырех фильмах: «Гнев», «Дежа вю», «Опасные пассажиры поезда 123» и «Неудержимый», за помощь в съемках которых, как утверждают в CAA, Тони Скотт остался должен им чуть больше $1 млн. Агентство подало иск с требованием вернуть эту сумму из имущества 68-летнего режиссера.

Тони Скотт покончил жизнь самоубийством, бросившись с моста Винсента Томаса в Лос-Анджелесе 19 августа 2012 года, оставив в своей припаркованной машине предсмертную записку. Содержание этой записки так и не было разглашено. По данным источника, близкого к режиссеру, он страдал неоперабельной злокачественной опухолью головного мозга, однако его вдова опровергла эту информацию.