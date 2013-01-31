Экс-посол США: В Конгрессе говорят о санкциях в отношении украинских чиновников

Бывший посол США в Украине, старший аналитик Института Брукингса в Вашингтоне Стивен ПАЙФЕР заявляет, что в Конгрессе ведутся разговоры о введении санкций в отношении украинских должностных лиц.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки». «Я думаю, что сегодня стоит внимательно следить за Конгрессом. Чрезвычайно критическая резолюция в отношении Украины, которую Конгресс принял в сентябре, была принята единогласно. Это значит, что не нашлось ни одного американского законодателя, который бы выступил против ее принятия.

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