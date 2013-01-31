Сирия может внезапно ответить на авиаудар ВВС Израиля

Сирия может внезапно и незамедлительно ответить на налет на военный объект рядом с Дамаском, совершенный израильскими ВВС. Посол Сирии в Бейруте Али Абделькарим в четверг заявил интернет-изданию «Аль-Ахд аль-Ахбари» о том, что у «Сирии есть решение о внезапном ответе на израильскую агрессию в соответствующем месте и соответствующим способом».

Сирийский источник в Дамаске заявил местному информагентству, что ответные меры будут «сокрушительной силы и последуют незамедлительно», передает РИА Новости.

Напомним, в четверг сирийские военные заявили, что накануне ВВС Израиля нанесли удар по научно-исследовательскому центру в пригороде Дамаска. Погибли два человека, еще пятеро ранены. Объекту причинен значительный ущерб.

ООН не располагает информацией об ударе, который ВВС Израиля нанесли по территории Ливана и Сирии.

В Москве с глубокой озабоченностью восприняты сообщения о налете ВВС Израиля на объекты в Сирии близ Дамаска. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД России в связи с сообщениями об авиаударах ВВС Израиля по целям на сирийской территории