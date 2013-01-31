В Португалии серфер покорил гигантскую волну (ВИДЕО)

Американский серфингист Гаррет Макнамара умудрился покорить у берегов Португалии волну высотой 30,5 метров. Свой рекорд отважный серфер установил в поселке Назаре и побил собственное достижение 2011 года.



«Сидя на водном мотоцикле мы наблюдали, как он скользит по самой большой волне, которую я когда-либо видел. Это было потрясающе. Любой бы испугался, но Гаретт все контролировал. Это была вдохновляющая езда от вдохновляющего серфера», — рассказал друг спортсмена, пишут СМИ.



