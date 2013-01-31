Жена Луценко сорвала аплодисменты в Верховной Раде

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не будет писать заявление о помиловании.



Об этом заявила на собрании оппозиционных депутатов его жена, народный депутат Украины Ирина ЛУЦЕНКО (фракция «Батьківщина»).



Она отметила, что отвечая на вопрос, будет ли писать он заявление о помиловании, ЛУЦЕНКО ответил: «Нет, не буду». По ее словам, он сказал, что в случае, если бы он написал такое заявление, то позволил бы «сегодняшней власти закончить методические рекомендации по уничтожению инакомыслящих». «Никогда не напишу, потому что это легитимизация преступлений лично ЯНУКОВИЧА», - процитировала ЛУЦЕНКО своего мужа, передает УНИАН.

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