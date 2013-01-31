Лидер КНДР Ким Чен Ын ввел в стране военное положение

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын издал секретный приказ ввести в КНДР военное положение и о завершении подготовки к ядерному испытанию, которое будет осуществлено в ближайшее время.

СМИ Южной Кореи стало известно, что КНДР по указанию своего лидера будет находиться на военном положении начиная с полуночи 29 января. По данным одной южнокорейских газет, все части на линии фронта с Южной Кореей и в центральных районах должны быть готовы к войне.

В КНДР государственные СМИ в минувшее воскресенье сообщили об экстренном заседании, которое в субботу, 26 января, провел Ким Чен Ын с участием высшего командного состава вооруженных сил и органов госбезопасности страны.

Лидер Северной Кореи отдал высокопоставленным военнослужащим шесть приказов, в числе которых — и о проведении ядерного испытания. По данным южнокорейской газеты, эти данные получены из китайских источников.

В Южной Корее предполагают, что КНДР может провести ядерное испытание 16 февраля — в день рождения бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, или 25 февраля, в день инаугурации южнокорейского президента Пак Кын Хе.

"АН" сообщали, что третье по счету в истории КНДР ядерное испытание может быть проведено с 13 по 20 января в 2013 году.

12 декабря 2012 года КНДР осуществила сегодня днем запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия с научно-исследовательским спутником со своего космодрома "Сохэ" в западной провинции Пхёнан-Пукто на западном побережье Северной Кореи. Это вызвало серьезное беспокойство мирового сообщества.

Тогда же прошло сообщение о том, что северокорейские специалисты практически полностью восстановили полигон Пунгери, инфраструктура которого частично была разрушена летом и в начале осени из-за проливных дождей и наводнений.

Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, после которых Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.