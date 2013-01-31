Как сообщают французские СМИ, актер Жерар Депардье строит деревянный дом площадью 250 квадратных метров в коммуне Трувиль-сюр-Мер, расположенной на берегу пролива Ла-Манш.

Разрешение на строительство он получил только со второго раза. Местные власти сначала отказали Депардье, поскольку строительство планируется вести на охраняемой территории. По правилам, новая постройка на таком участке может лишь примыкать к уже существующей. Тогда актер уточнил, что его дом будет через гараж соединяться с расположенными на участке развалинами хозяйственной постройки, и мэрия согласилась. Теперь заволновались краеведы: строительная техника начала срывать часть зеленого холма со стороны моря. «Снесена часть холма, чтобы заложить там фундамент для нового дома, ущерб огромен», - заявил глава ассоциации "Друзья Трувиля" Анри Люке, сообщает echo.msk.ru. По его словам, разрешение на строительство выдано Депардье незаконно.



