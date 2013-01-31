Первым «евротоваром» в Латвии стала почтовая марка

В Риге состоялась презентация первого «евротовара» - им стала почтовая марка. Впервые выпущена марка, стоимость которой указана и в латах, и в евро: 0,35 лата и 0,50 евро.

Участвовавший в гашении марки премьер-министр Валдис Домбровскис отметил, что выпущенная Почтой Латвии марка открывает новую страницу в истории страны – переход к единой европейской валюте.

Как писали «АН-онлайн», Латвия планирует присоединиться к еврозоне с 1 января 2014 года. Как раз сегодня Сейм Латвии должен принять в окончательном чтении закон о введении евро.

Первая латвийская «евромарка» выпущена в серии «Посвящение латвийским спортсменам» тиражом в 300 тысяч экземпляров. Дизайн почтовой марки - велогонщик на велосипеде BMX - был выбран общественным голосованием в социальных сетях.