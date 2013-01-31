В Европе говорят, что у властей Украины осталось мало времени

У власти Украины осталось мало времени для решения дел экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.



Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН после встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом КОЖАРОЙ, сообщает официальный сайт ТИМОШЕНКО, передает «Украинская правда».

Читать дальше