Французская армия заняла в Мали последний город, захваченный исламистами

Французские войска взяли город Кидаль на северо-востоке Мали, это последний город, который до недавних пор контролировали радикальные исламисты. На четырех самолетах военные прибыли в Кидаль, заняли аэропорт, а затем вошли в город, который к этому моменту боевики уже покинули.



МИД Франции призвал к переговорам представителей "вооруженных формирований" на севере страны, которые признают территориальную целостность Мали.



Ситуация в африканском государстве обострилась в последние недели - боевики экстремистских группировок начали атаковать позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь войскам в Мали 10 января прибыли французские военные.

"АН" писали, что ООН выразила беспокойство по поводу того, что мятеж в Мали может дестабилизировать обстановку в соседних станах.