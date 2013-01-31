Более $1,5 млрд будет выделено на гуманитарную помощь сирийцам

В Кувейте накануне на донорской конференции по Сирии государства и региональные организации пообещали выделить более 1, 5 миллиарда долларов США на гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от конфликта.

"Я рад сообщить вам, что мы превзошли наши цели. Поздравляю. Все это - сирийскому народу", - заявил Пан Ги Мун по завершении конференции, передает Центр новостей ООН. Он подчеркнул, что деньги для оказания гуманитарной помощи сирийцам поступят в ближайшие шесть месяцев.

Глава ООН сказал, что эта донорская конференция стала одной из самых успешных.

Заместитель Генерального секретаря ООН, Координатор чрезвычайной помощи ООН Валери Амос сообщила, что основная часть запрошенной суммы будет использована для оказания гуманитарной помощи сирийским беженцам в Иордании, Ираке, Ливане, Турции и Египте.

519 миллионов предназначены для финансирования проектов по оказанию помощи нуждающимся сирийцам внутри страны.

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