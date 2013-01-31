Премьер-министр и глава МВД Сербии Ивица Дачич, ставший жертвой эротического розыгрыша в сербской телепередаче, распорядился провести расследование и выявить лиц, ответственных за возникновение неловкой ситуации, сообщил в четверг специальный советник премьера по вопросам национальной безопасности Ивица Тончев.

Глава сербского правительства Ивица Дачич оказался в центре эротического скандала, приняв участие в рейтинговом шоу "Миссия невыполнима" на телеканале Pink.

В процессе интервью "телеведущая" решила переложить одну ногу на другую, имитируя героиню фильма "Основной инстинкт", и так же, как и в популярной киноленте, на ней не оказалось нижнего белья, что, судя по лицу сербского премьера, не осталось им незамеченным.

ВИДЕО "Вести".